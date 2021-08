Po Turcji, Grecji i Cyprze płonie kolejny kraj śródziemnomorski

Żywioł ogarnął przede wszystkim górzysty region Kabylii, zamieszkały przez naród berberyjski, który od dziesięcioleci jest skonfliktowany z centralnym rządem. Kilkakrotnie dochodziło tam do masowych rozruchów, a nawet powstań przeciw władzom w Algierii. Nie wiadomo jednak, kto i w jakim celu miałby dokonywać podpaleń w regionie, w którym rząd zwalczający kabylski separatyzm celowo opóźnia rozwój gospodarczy.

Władze poinformowały, że aresztowano trzech podpalaczy, ale złapano ich w odległym od Kabylii regionie Al-Madijja. Tymczasem w samej Kabylii pożary wybuchły w co najmniej 14 miejscach, z czego dziesięć znajdowało się wokół najludniejszej tamtejszej miejscowości Tizi Wuzu.

Również szef rządu Aymen Benabderrahmane przyznał, że pożary były „bardzo zsynchronizowane", co „prowadzi do wniosku, że były działaniem przestępczym".

Jedynie związana z Kabylami opozycyjna partia RCD oskarżyła same władze o zbyt wolną reakcję na falę pożarów. Jednak w regionie temperatura dochodzi do 46 stopni, a z powodu rzeźby terenu do większości miejscowości dostęp jest utrudniony. Część mieszkańców uciekła, porzucając cały dobytek, część jednak pozostała, próbując powstrzymać żywioł podręcznymi środkami: nosząc wodę w plastikowych butelkach czy używając łopat.