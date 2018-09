W USA uderzył huragan, do Filipin zbliza się supertajfun AFP

Tajfun Mangkhut zbliża się z dużą prędkością do Filipin - alarmuje AP. Mangkhut określany jest przez Centrum Ostrzegania przed Tajfunami na Hawajach jako supertajfun (co oznacza, że ma on siłę równorzędną z huraganem piątego stopnia - dla porównania huragan Florence, który uderzył właśnie w USA, to huragan pierwszego stopnia).