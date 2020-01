Prezydent Iranu prosi o przebaczenie

Prezydent Rowhani zapewnił, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, która w pełni spoczywa po stronie Teheranu.

We wpisie na Twitterze Rowhani złożył kondolencje narodowi ukraińskiemu.

"Wewnętrzne śledztwo irańskich Sił Zbrojnych wykazało, że wystrzelenie pocisków spowodowane ludzkim błędem stało się przyczyną strasznej katastrofy i spowodowały śmierć 176 niewinnych osób" - napisał Rowhani, zapewniając, że Islamska Republika Iranu "głęboko ubolewa nad tym katastrofalnym błędem".

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm