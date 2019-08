Wybuch gazu w Drohobyczu. 2 osoby nie żyją, 7 rannych

Do godz. 8.30 służby ratownicze poinformowały o odnalezieniu dwóch osób martwych. Kolejne siedem trafiło w tym czasie do szpitali. Cztery z nich to dzieci.

W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowanych jest w sumie prawie 400 ratowników i 39 jednostek sprzętu - podaje Ukrinform.