Dallas: Samolot rozbił się o hangar. 10 ofiar

Na zdjęciach i filmach, publikowanych w mediach społecznościowych, można zobaczyć potężne pióropusze czarnego dymu unoszące się nad miejscem wypadku. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach znajdujących się na powierzchni ziemi. Według władz hangar nie był w chwili wypadku wykorzystywany.

@FOX4 fire at addison airport, looks to be a repair hanger Happening now.. pic.twitter.com/YLVwainY2W

Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana.

Multiple witnesses tell @FOX4 a plane crashed into a hangar at the Addison airport this morning. Fire Dept is on scene, we are waiting for more info from FAA & fire officials pic.twitter.com/kcHHehtbx6