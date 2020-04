CCC dostało dofinansowanie do pensji. Zaczyna działać ustawa o COVID

- Zgodnie z dotyczącymi nas zapisami ustawy o COVID-19, złożyliśmy wnioski o skorzystanie z mechanizmów pomocowych w obszarze kosztów pracowniczych. Ubiegaliśmy się o pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracownika przez państwo (limit 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku zmniejszenia jego etatu o 1/5 oraz pokrycie przez państwo postojowego w wysokości do 50 proc. płacy minimalnej – informuje Gabriela Kahl, dyrektor ds. human resources (HR) w CCC.

- Wnioski złożyliśmy jako jedni z pierwszych, już 1 kwietnia i zgodnie z 7-dniowym terminem otrzymaliśmy odpowiedź. Co najważniejsze i co ogromnie nas cieszy, jest to odpowiedź pozytywna i skutkuje dofinansowaniem na łącznie 23 mln złotych na kolejne 3 miesiące - dodaje.