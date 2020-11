Jak nadrobić zmarnowany czas

Biznes i ekonomiści od lat postulują też uproszczenie systemu podatkowego. – Osobiście marzyłbym o jednej stawce VAT i absolutnym braku wyjątków. Z pewnością da się tak to skalkulować, żeby najbiedniejszych konsumentów to nie dotknęło, a dla gospodarki oznaczałoby to znaczącą redukcję kosztu funkcjonowania – mówi Starus.

Eksperci są zgodni co do tego, że rząd zmarnował pół roku. W efekcie notujemy nadwyżkowe zgony, zapaść służby zdrowia i bankructwa firm. Tego czasu nie da się już nadrobić. – Dlatego należy się angażować w dwa typy działań: dostosowanie funkcjonowania gospodarki do aktualnego i prognozowanego przebiegu epidemii oraz w modernizację gospodarki i rynku pracy – mówi Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan. Dodaje, że w tej drugiej kwestii mamy znaczące zapóźnienia i paradoksalnie pandemia jest silnym bodźcem, aby nadgonić lub wręcz wyprzedzić inne kraje. – Pod warunkiem że przyjmiemy ambitną, ale realistyczną strategię modernizacji, i będziemy zdeterminowani do jej realizacji. Ani jedno, ani drugie nie jest mocną stroną polskiej administracji – ocenia Buchholtz. Podkreśla, że na wiele prorozwojowych projektów są środki europejskie.