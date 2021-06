Prognozy EBOR: Polska będzie liderem ożywienia

To wniosek z opublikowanego we wtorek raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

W niektórych gospodarkach regionu, np. w Chorwacji, Czechach i na Słowacji, aktywność w tym roku będzie wciąż sporo niższa niż w 2019 r. Na porównywalny do Polski wzrost w tym okresie liczyć może tylko Litwa, ale to efekt płytkiej recesji w ub.r. Odbicie będzie tam bowiem słabsze.

We wtorkowym raporcie EBOR zauważa, że przeciętnie sytuacja w 36 wspieranych przez tę instytucję krajach, jest lepsza niż w większości państw rozwiniętych. Wynika to m.in. z tego, że mobilność ludności wróciła już do poziomu sprzed pandemii, a w ślad za nią odbiła się sprzedaż detaliczna. Na to nałożyło się ożywienie w eksporcie towarowym, a w ślad za tym w przemyśle. Jednocześnie nieliczne kraje z tej grupy polegają w dużym stopniu na turystyce, gdzie ruch jest wciąż niewielki.