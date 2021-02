Morawiecki zaprezentował Krajowy Plan Odbudowy

Rząd odsłonił w piątek nieco Krajowy Plan Odbudowy. Plan ma pomóc odbudować gospodarkę po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa i uodpornić ją na przyszłość.

Przygotowanie KPO to warunek wykorzystania pieniędzy z europejskiego Funduszu Odbudowy. Budżet tego funduszu to 750 mld euro. Polska może liczyć na 57 mld euro (ok. 260 mld zł) unijnego wsparcia, w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. Nasz Krajowy Plan Odbudowy musi jednak zaakceptować Komisja Europejska. Wiele krajów unijnych ma już swoje plany odbudowy i skierowały je do konsultacji społecznych, część wysłała je już nawet do KE. Nasz plan miał być gotowy przed końcem zeszłego roku, ale prace rządu mocno się przeciągnęły. W piątek rząd nieco go w końcu odsłonił. Pokazał przede wszystkim jak chce dzielić pieniądze, które na wsparcie odbudowy gospodarki po pandemii dostaniemy z UE. Poniżej dalsza część artykułu

Obszary wsparcia I tak rząd chce przeznaczyć z tego 18,7 mld zł na poprawę wzrostu produktywności, wydajności i konkurencyjności naszej gospodarki. – Dzięki temu Polacy będą więcej zarabiali i potem inwestowali w naszą gospodarkę – tłumaczył w czasie piątkowej prezentacji KPO premier Mateusz Morawiecki.

19,2 mld zł ma pójść na poprawę efektywności i jakości systemu zdrowia. 28,6 mld zł rząd chce przeznaczyć na zieloną i inteligentną mobilność. Kolejne 27,4 mld zł pójdzie na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności, a 13,7 mld zł na transformację cyfrową. Wszystko to będą bezzwrotne dotacje. - Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Nowego Ładu – mówił premier Morawiecki. Ów Nowy Ład to ciągle owiany tajemnicą rządowy plan przebudowy gospodarki i całego państwa. Ma zastąpić Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – Planujemy przebudowę systemu finansów państwa, systemu podatkowego, programów edukacji i wielu gałęzi życia. Nowy Ład będzie nowym kontraktem społecznym. Obejmie też szereg wielkich inwestycji, m.in. znany już Centralny Port Komunikacyjny i przekop Mierzei Wiślanej, ale wielkich też dlatego, że dotrą do wszystkich zakątków kraju – mówił szef rządu. KPO ma być kamieniem węgielnym tego programu. Rząd ma wkrótce odsłaniać jego kolejne etapy. - Krajowy Plan Odbudowy unowocześni Polskę – mówił w piątek wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin. Zdradził, że w ramach poprawy efektywności i produktywności oraz odbudowy konkurencyjności gospodarki, rząd przeznaczy około 5 mld zł na wzmocnienie sektorów najmocniej pokiereszowanych przez pandemię. Pieniądze mają pomóc firmom lepiej zdywersyfikować działalność, tak by mogły pozyskać więcej klientów i działać na większych obszarach kraju. - Stworzymy przedsiębiorcom stabilniejsze warunki do inwestowania – mówił wicepremier Gowin. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 2,5 mld zł. Pieniądze te mają pójść m.in. na przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych. – Ułatwi to start inwestycji. Nie tylko zagranicznych – przekonywał wiceszef rządu.

Samorządy mają dostać pieniądze na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie materiałów planistycznych. Blisko 4 mld zł mają wzmocnić sektor nauki, blisko połowa z tego ma służyć rozbudowie sektora badawczego. Dodatkowe pieniądze rząd chce też przeznaczyć, jak to określił, na przygotowanie ludzi na potrzeby gospodarki, czyli m.in. na szkoły zawodowe. Jak zdradził rząd, do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgłoszono 1200 projektów. Ich szczegóły będziemy poznawać w kolejnych etapach. Na razie rząd wyśle KPO do konsultacji społecznych, które potrwają do 2 kwietnia. Potem poprawi i uzupełni Plan i wyśle go do akceptacji przez KE. Ma na to czas do 30 kwietnia. – Na pewno zdążymy – zapewniał w piątek Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zdradził, że rząd nieformalnie rozmawia już z Komisją Europejską o KPO. – KE zna podstawowe elementy naszego Planu, dlatego nie powinno być problemów z jego akceptacją – stwierdził minister. Jego zdaniem akceptację Planu powinniśmy dostać w ciągu 2-3 miesięcy. Pierwsze pieniądze, ok. 10 proc. z kwoty przewidzianej dla nas w europejskim Funduszu Odbudowy, możemy dostać już w tym roku.