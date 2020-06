Hiszpania walczy z nędzą. Rząd wprowadza zapomogi

Ojciec Ángel wie, że bieda w Hiszpanii nie powstała przez pandemie COVID-19. W swojej parafii w centrum Madrytu od lat próbuje zastąpić system opiekuńczy państwa. Kościół nadal odgrywa ważną rolę w Hiszpanii, zwłaszcza w edukacji i walce z ubóstwem. Oprócz Caritasu, także „Mensajeros de la Paz” o. Ángela (Posłańcy Pokoju) należą do szeregu organizacji, które rozdają żywność, prowadza duszpasterstwo i oferują bezdomnym dach nad głową: - Potrzeby są większe niż kiedykolwiek dotąd. Około 100 śniadań, które wcześniej wydawaliśmy tygodniowo, teraz wydajemy codziennie - wyjaśnia 83-letni duchowny. Państwo długo wahało się z wprowadzeniem powszechnej zapomogi socjalnej dla potrzebujących: - Pomimo, że liczba osób potrzebujących pomocy znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat – co wie z własnego doświadczenia. Z tego powodu właśnie w 2011 r. wiele ofiar kryzysu finansowego i korupcji wyszło na ulice w wielu miastach Hiszpanii, domagając się bardziej sprawiedliwego systemu ekonomicznego.

- Z każdym kryzysem rosną nierówności ekonomiczne w Hiszpanii i jest to trzeci poważny cios dla naszej gospodarki od momentu wejścia do UE - skarży się Francisco Lorenzo, szef hiszpańskiego Caritasu.

W normalnych warunkach biedni mogą w jego parafii wziąć prysznic, a nawet mają bezpłatne WiFi. Posiłki mogą dostać w kościelnych restauracjach: - Wielu ludziom chcieliśmy oddać godność, żeby nie wstydzili się idąc na rozmowę kwalifikacyjną - wyjaśnia. Działa tu nawet bezpłatny fryzjer i pedicure. To bardzo istotna pomoc, biorąc pod uwagę, że Hiszpania ma drugą najwyższą stopę bezrobocia w Europie po Grecji (obecnie 17 procent). Wartość pracy na czarno jest szacowana na około 25 procent PKB, co pokazuje, jak mało wydajny jest cały system.

Najbardziej poszkodowane kobiety i dzieci

Ale nie wszyscy skorzystają z nowego systemu pomocy społecznej. Według różnych szacunków nie załapie się na nią około pół miliona imigrantów bez pozwolenia na pobyt. Czerwony Krzyż spodziewa się, że w ciągu następnych dziewięciu miesięcy będzie musiał dodatkowo udzielić pomocy psychologicznej i materialnej z powodu ekonomicznych konsekwencji pandemii 2,4 miliona ludzi.

Problemem jest bowiem to, że zasiłek mieszkaniowy czy mieszkania socjalne nie są dostępne w całej Hiszpanii, jak ma to np. miejsce w Niemczech. - Cały system cierpi z powodu zbyt drogich mieszkań - uważa Villena, piętnując spekulacje nieruchomościami.

Czerwony Krzyż podkreśla, że szczególnie kobiety i dzieci ucierpią z powodu pandemii, która poskutkuje masowymi zwolnieniami w nadchodzących miesiącach.

Przykładem takiego losu jest 40-letnia Carmen. Samotnie wychowuje dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pracuje w agencji PR w Madrycie. Od marca urwały się tam zlecenia, skrócono jej czas pracy, a oszczędności szybko stopniały. - Jeśli zostanę zwolniona, będę musiała wrócić do rodziców - opowiada. W tej chwili jeszcze jakoś sobie radzi, bo udało jej się przekonać właścicielkę mieszkania do obniżenia czynszu o 20 procent.

- My żyjemy bez planu, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, Niemcy robią to lepiej - uważa socjolog Villena, który ma nadzieję, że obecny kryzys w końcu Hiszpanów czegoś nauczy. Może będą mniej chodzić do barów i restauracji, a częściej zostawać w domu.

- Nauczyliśmy się tego podczas uśpienia kraju - śmieje się ojciec Ángel, dorzucając: - Najcenniejszym dobrem w Hiszpanii są ludzie, co unaoczniła nam w bardzo krótkim czasie śmierć prawie 30 tys. osób. Powinniśmy ich szanować.