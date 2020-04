Ekonomista z Indii: Zachodnie gospodarki wolno reagują na kryzys

Były główny ekonomista MFW Raghuram Rajan uważa, że zachodnie gospodarki stoją w tym roku przed spadkiem wzrostu nawet o 6 punktów procentowych, czyli de facto muszą zmierzyć się z recesją z powodu pandemii. Jedną z przyczyn jest zbyt wolna reakcja Zachodu na groźbę epidemii.

- Sądzę, że Zachód wziął to nieco zbyt lekko, częściowo dlatego, że nie ma bezpośrednich doświadczeń poważnej epidemii – mówił dla BBC Asia Business Report Raghuram Rajan.

- Oczywiście łatwo wytykać palcami po fakcie, ale to, o czym mówię, to fakt, że państwa Azji Wschodniej miały doświadczenia poprzednich pandemii, które, powinienem powiedzieć, nie dotarły do etapu pandemii… ale poprzednie epidemie, były traktowane poważnie od początku do końca – dodał Rajan.