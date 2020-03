Rada Przedsiębiorczości: Rządowa tarcza nie uratuje gospodarki

Przedsiębiorcy stwierdzili również, że ze zdumieniem przyjęli fakt, że w ustawie znalazły się przepisy, które nie mają nic wspólnego z ratowaniem gospodarki i mają charakter czysto polityczny. Chodzi o zwiększenie uprawnień Prokuratora Generalnego, możliwości ingerowania premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego oraz zmiany w kodeksie wyborczym.

„Działania te nie tylko opóźniają wprowadzenie tarczy w życie, ale i podważają zaufanie tak potrzebne w czasach kryzysu” - podkreślili przedsiębiorcy.

Rada wystosowała jednocześnie apel do premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek sejmu Elżbiety Witek i marszałka senatu Tomasza Grodzkiego o to, by w tych dramatycznych okolicznościach podjęli natychmiastowe, skuteczne i odpowiedzialnych decyzji, by ratować miliony pracowników w Polsce.

„Po pierwsze, apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw” - pisze Rada.

„Po drugie, musimy natychmiast wspólnie przygotować lepsze rozwiązania podejmując prace prowadzące do uchwalenia Tarczy Kryzysowej 2.0. Sytuacja zdrowotna i ekonomiczna, tak przedsiębiorstw, jak i pracowników wyprzedziła już zapisy przyjętej przez Sejm ustawy. Wymaga ona nowelizacji!” - dodaje.

W skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Liderów Sektora Usług, Business Centre Club, Związek Banków Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego.