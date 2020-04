Efektowne zwyżki na giełdzie. CCC na fali

Inwestorzy cały czas żyją nadzieją na przełom w walce z koronawirusem w Europie, gdzie w największych państwach odnotowano dalszy spadek dziennej liczby zgonów. Co więcej, część europejskich rządów zapowiedziała zniesienie części ograniczeń związanych z epidemią.

Zakupom sprzyjają nastroje na zagranicznych rynkach akcji. Efektowne zwyżki na krajowym rynku korespondują z pozytywnym zachowaniem pozostałych europejskich giełd, na których inicjatywa należy do kupujących. Kolor zielony zdecydowanie przeważa zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, ale nigdzie zwyżki nie są tak efektowne jak w Warszawie.

W Warszawie najbardziej rozchwytywaną spółką jest CCC. Akcje obuwniczej firmy drożeją o ponad 30 proc, notując najbardziej efektowną zwyżkę na całym rynku. Duzy udział mają w tym plotki dotyczące możliwości poluzowania ograniczeń w handlu.

Na celowniku kupujących znalazły się też papiery koncernów wydobywczych KGHM i JSW, wspierane rosnącymi cenami surowców. Marcowe straty odrabiają też banki. Prym w tym gronie wiedzie Alior, drożejąc o ponad 10 proc. Równocześnie chętnie pozbywano się akcji koncernów paliwowych oraz telekomów.

Na szerokim rynku najbardziej efektowne zwyżki notują spółki, które do niedawna były na cenzurowanym. Do łask wróciły m. In. Rainbow Tours, Enter Air, Forte czy Sanok RC, notując dwucyfrowe zwyżki kursów.