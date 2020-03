Znowu leje się krew na GPW

Tylko na początku dnia wydawało się, że WIG20 spróbuje odrobić część ostatnich strat. Indeks przez moment zyskiwał nawet na wartości. Nadzieje okazały się jednak złudne. Po godzinie od rozpoczęcia handlu rozpoczęła się sprzedaż, a właściwie trzeba byłoby powiedzieć, gigantyczna wyprzedaż akcji. Indeks największych spółek naszego parkietu nie może znaleźć dna. W połowie notowań tracił 4,5 proc. O ile wczoraj żyliśmy tym, że WIG20 spadł poniżej 1600 pkt, tak dzisiaj trzeba zacząć myśleć, czy nie przełamie 1500 pkt.

Na rynku mamy do czynienia z paniką. Cześć największych spółek traci nawet ponad 8 proc. Tak jest chociażby z akcjami CCC, PKN Orlen, Alior Banku czy też CD Projekt. Inni wcale nie radzą sobie dużo lepiej. Lotos czy też JSW tanieją o ponad 7 proc. Na uwagę zasługuje postawa Cyfrowego Polsatu, który drożeje ponad 1 proc.

Czytaj także: GPW nie wyklucza zawieszenia notowań przez koronawirusa



Niedźwiedzie nie oszczędzają też średnich i małych firm. mWIG40 jest prawie 4 proc. nad kreską, natomiast sWIG80 traci ponad 5 proc. Wszystko to dzieje się przy gigantycznych obrotach, które w połowie sesji zbliżyły się do 600 mln zł. Lepszego dowodu na to, że kapitał ucieka drzwiami i oknami z naszego rynku chyba nie trzeba.