Dotacja do działalności w zakresie komunikacji miejskiej - co z VAT

Warunkiem opodatkowania dotacji jest jej jednoznaczny związek z ceną otrzymywaną tytułem dostawy towarów lub świadczenia usług.

W przypadku spółki komunalnej prowadzącej działalność polegającą na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie lokalnej komunikacji zbiorowej, otrzymywana dotacja związana jest z kosztami działalności tej spółki i osiąganymi przez nią przychodami, nie zaś z jednostkową ceną za świadczoną usługę transportową. Taka dotacja ma charakter dotacji ogólnej, a jej pośredni związek z ceną nie jest dostateczny, aby opodatkować ją podatkiem VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyroku z 7 lutego 2019 r., sygn. I SA/Wr 1092/18.

Wniosek o interpretację

Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że jej założycielem oraz jedynym wspólnikiem jest gmina posiadająca 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Podstawowym celem działania spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.

Spółka ma również status podmiotu wewnętrznego w rozumieniu prawa wspólnotowego, podlegającego kontroli miasta analogicznej do tej wykonywanej przez miasto nad własnymi komórkami wewnętrznymi. Wniosek o interpretację związany jest z powierzeniem spółce przez gminę realizacji zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego mieszkańcom gminy, w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wypłatą przez gminę na rzecz spółki rekompensaty – na podstawie tej umowy.

Gmina jako organizator oraz spółka zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz odpowiednich przepisów krajowych, w tym w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ze względu na to, że usługi publicznego transportu zbiorowego mają charakter usług publicznych, wysokość cen (opłat), po których będą wykonywane jest ustalana uchwałą rady miasta. Spółka jest uprawniona do uzyskiwania przychodów z tytułu sprzedaży biletów, których dystrybucję spółka prowadzi, osiąga również przychody z innych źródeł. Ponieważ przychody z tytułu sprzedaży biletów oraz inne przychody wliczane zgodnie z umową do działalności komunikacyjnej nie są w stanie pokryć działalności publicznej, spółka otrzymuje rekompensatę na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych. Podstawy jej przyznawania określają przepisy art. 50 i nast. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zasady obliczania zaś wskazuje załącznik do rozporządzenia 1370/2007. Spółka zapytała czy wartość otrzymywanej rekompensaty jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT czy też jest to przychód niepodlegający opodatkowaniu. Sama stanęła na stanowisku, że otrzymywana rekompensata nie wypełnia dyspozycji art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Rekompensata służy bowiem pokryciu deficytu - straty powstałej w związku z wykonywaniem zadań publicznych. Nie da się jej powiązać z konkretnymi czynnościami podlagającymi opodatkowaniu VAT i tym samym nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 sierpnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.365.2018. 2.OA) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. dzięki tej dotacji świadczenie ma cenę niższą o konkretną kwotę), to podlega ona opodatkowaniu VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. W ocenie organu podatkowego jednak, w analizowanej sprawie otrzymywana kwota rekompensaty ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez spółkę i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi podstawę opodatkowania VAT. Jest bowiem zapłatą za świadczone przez spółkę usługi transportowe i stanowi dopłatę do ich ceny.

Wyrok WSA

Rozpoznając sprawę WSA we Wrocławiu nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i interpretację uchylił. W uzasadnieniu wskazał, że warunkiem opodatkowania dotacji jest to, aby związek między dotacją a ceną był jednoznacznie widoczny. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika natomiast, że otrzymywana przez spółkę dotacja jest związana z kosztami jej działalności i osiąganymi przez nią przychodami, nie zaś z jednostkową ceną za świadczoną usługę. Należy w związku z tym uznać, że jest to dotacja o charakterze ogólnym, pośredni jej związek z ceną świadczonych usług transportowych nie jest zaś dostateczny, aby taką dotację opodatkować. Wyrok nie jest prawomocny.

Komentarz eksperta

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe

Kwestię opodatkowania dotacji reguluje art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawę opodatkowania stanowią również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, ale tylko te, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika. W orzecznictwie TSUE oraz polskich sądów administracyjnych podkreśla się w tym zakresie, że kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi stwierdzenie, że dana dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowaniu podlegają bowiem jedynie dotacje do ceny sprzedaży (u dostawcy towaru lub usługi), nie podlegają natomiast opodatkowaniu dotacje przedmiotowe do ceny zakupu (u nabywcy towaru lub usługi), jak również dotacje na pokrycie strat z tytułu prowadzonej przez dany podmiot działalności.