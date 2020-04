Brytyjczycy dostaną wakacje kredytowe na czas epidemii

Financial Conduct Authority, brytyjski regulator rynku finansowego, poinformował, że prowadzi ekspresowe konsultacje społeczne w sprawie nowych regulacji na czas epidemii, które miałyby wejść w życie 9 kwietnia. Wśród planowanych ułatwień dla Brytyjczyków znajdują się trzymiesięczne zamrożenie spłat pożyczek i kart kredytowych oraz obniżenie do zera oprocentowania kredytów w rachunkach bieżących (do wysokości 500 funtów kredytu).

- Środki te zapewniłby minimalny oczekiwany poziom wsparcia finansowego dla konsumentów, którzy do tej pory byli stabilni finansowo – powiedział, cytowany przez Reuters, pełniący obowiązki prezesa FCA Christopher Woolard.

Pomoc miałaby dotyczyć tych konsumentów, którzy z powodu pandemii bez niej wpadliby w pętlę zadłużenia. W przypadku osób utrzymujących płynność finansową, Woolard zaleca „w ich najlepiej pojętym długoterminowym interesie” dokonywanie płatności na bieżąco.