Kobiety nie mogą realizować marzeń

Euridice chce zostać pianistką, studiować w Wiedniu. Ma talent i wrażliwość. Guida marzy o miłości – zmysłowej, szalonej. Ucieknie z domu z greckim marynarzem. Ale poryw namiętności okaże się błędem. Wróci do rodzinnego domu w ciąży, która dla ojca oznacza hańbę. Nie obroni jej matka. Ojciec wciśnie garść banknotów oraz poinformuje, że Euridice jest w Wiedniu. Odtąd Guida będzie pisać do siostry listy i wysyłać je do rodziców z nadzieją, że prześlą je Euridice do Europy.