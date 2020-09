Sztuka, która budzi i wstrząsa

Filmem zaś, który otworzy festiwal, jest „Lato 85" Francois Ozona. To polska premiera tej produkcji, w której Francuz mierzy się z tym, co zawsze interesowało go najbardziej: namiętnościami i śmiercią. „Lato 85" powstało na podstawie brytyjskiej powieści „Dance on My Grave" Aidana Chambersa. Ozon przeniósł akcję do Normandii. To tutaj 16-letni Alex w czasie kąpieli morskiej omal nie traci życia. Ratuje go nieco starszy David, który od razu wciąga go w swój świat. Chłopcy pochodzą z różnych środowisk, mają inne doświadczenia, ale ich przyjaźń szybko zamienia się w coś więcej – zauroczenie, dla Alexa w pierwszą, wielką miłość. Jednak widz od początku wie, że David, silniejszy w tym związku i rozdający karty, nie żyje.