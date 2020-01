„Pan T.": Diabeł przyszedł w zastępstwie

To kolejny taki portret artysty w polskim kinie. Inną jego wersję pokazał Andrzej Wajda w „Powidokach" o Władysławie Strzemińskim, pionierze konstruktywistycznej awangardy, który nie pasował do koncepcji narzuconego przez władzę realizmu socjalistycznego. I został zmiażdżony przez komunistyczne państwo.

Pan T. zanotował zaś w dzienniku: „Boję się, choć udaję, że jest inaczej. Do perfekcji opanowałem życie w tym systemie. Nie mam osiągnięć i nie mam perspektyw. Czuję się bezimiennym rozbitkiem. Tęsknię za pisaniem i wstydzę się myśli o sukcesie, którego wypatruję jak światła na morzu". Próbuje jakoś żyć. Zakochany w podrywającej go licealistce, której udziela korepetycji, wie, że jedyne, co może dla niej zrobić, to odtrącić ją, bo nie zapewni jej niczego.