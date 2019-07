„Kler” nominowany do Nagrody Parlamentu Europejskiego

Inne nominacje otrzymały: „Cold Case Hammarskjöld” Madsa Brüggera, „God Exists, Her Name Is Petrunija” Teony Strugar Mitevskiej, „Her Job” Nikosa Labôta, „Honeyland” Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova, „Invisibles” Louisa-Juliena Petit, „Ray and Liz” Richarda Billinghama, „System Crasher” Nory Fingscheidt, „The Man Who Surprised Everyone” Nataszy Merkulowej i Aleksieja Chupowa, „The Realm” Rodrigo Sorogoyena.

Poniżej dalsza część artykułu