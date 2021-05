Witold M. Orłowski: Co ma frank do wirusa

Popatrzmy choćby na problem kredytów frankowych. Pewien znany profesor ekonomii wyraził niedawno opinię, że faworyzująca frankowiczów przymusowa zmiana umów kredytowych prowadziłaby do wielkich strat dla banków, kosztów dla wszystkich ich klientów, a może też dla wszystkich podatników (także tych, którzy w ogóle żadnych kredytów nie brali). W odpowiedzi pewna profesor prawa (też znana) odpowiedziała mu, że to nie jest problem ekonomiczny, tylko prawny. Więc ekonomista ma siedzieć cicho, bo nikt go o zdanie nie prosi (oczywiście pani profesor użyła słów odrobinę grzeczniejszych).

Inna debata na poziomie globalnym dotyczy szczepionek na covid. Są głosy, że koncerny, które je opracowały i drogo sprzedają, powinny zrezygnować z ochrony patentowej i pozwolić, by w Indiach produkowano ich tanie kopie. Na protesty firm, twierdzących, że łamie to rynkowe zasady, pada argument, że trzeba ratować miliardy ludzi w ubogich krajach, których nie stać na drogie, „markowe" leki.

W odpowiedzi na argument o kosztach obrońcy „słabych" odpowiadają, że to kłamstwo. Banki na przewalutowaniu kredytów nie poniosą żadnych strat, bo siedziały na górze pieniędzy, więc teraz wystarczy im oddać te pieniądze po kursie sprzed dekady, a będą miały tyle samo co poprzednio. A firmy farmaceutyczne przecież mają już wiedzę, jak produkować szczepionki, więc nic ich nie kosztuje, że się tą wiedzą podzielą.

Banki miały w Polsce duże zyski, a firmy farmaceutyczne wiele zarobiły na sprzedaży szczepionek krajom zamożnym. Ale nie zmienia to faktu, że banki nie pożyczały „własnych" pieniędzy, tylko należące do ich klientów, a udzielając kredytów we frankach, same musiały się we frankach zapożyczyć (poprzez instrumenty pochodne). A firmy farmaceutyczne wiele już zarobiły na szczepionkach, ale na ich stworzenie wyłożyły miliardy dolarów, które zwykle odzyskują, rozliczając koszty badań podczas ochrony patentowej leków.