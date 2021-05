Witold M. Orłowski: Marshall do weryfikacji

Premier wzywał do głosowania „za" w imię ponadpartyjnego poparcia dla uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, ale w trosce o swój lekko eurosceptyczny elektorat okrasił to zaraz mrożącą krew w żyłach opowieścią o tym, jak to niechętna nam Europa nie chciała dać nawet złamanego eurocenta, ale on zmusił ją do kapitulacji. Jego zdecydowanie bardziej eurosceptyczny koalicjant wprawdzie głosu nie dostał, ale za to stroił wiele mówiące zagniewane miny (prawie jak u Gombrowicza). Przywódca największej partii opozycyjnej w zasadzie pominął problem Funduszu Odbudowy, skupiając się na krytykowaniu innej opozycyjnej partii. Zwracając się do lewicy, sugerował, że tylko jej zdrada spowodowała, że rząd nie upadł, a on nie został premierem. Z kolei przedstawiciel oskarżonej o tak perfidną nielojalność lewicy żarliwie bronił decyzji o poparciu rządu, przywołując wizję tysięcy mieszkań i innych wielkich korzyści, które (rzekomo) zagwarantowano dzięki temu poparciu.

