Robert Gwiazdowski: Nowy deal

Bogatsi to ci, którzy zarabiają 7,5 tys. zł brutto miesięcznie. Wpadają już w drugi, wyższy próg podatkowy. Do znudzenia więc będę przypominał – może nie wszyscy są tacy głupi – że rząd zabiera im z tego ok. 2,2 tys. zł i zostawia netto ok. 5,3 tys. zł. Ale to nie jest do końca takie prawdziwe netto. Bo jak zrobią oni zakupy, to zapłacą ok. 0,8 tys. zł VAT. Czyli netto dla nich to ok. 4,5 tys. zł. Choć też nie tak zupełnie, bo w cenach netto są przecież inne podatki – na przykład opłata emisyjna, której najwyraźniej Orlen jednak nie „wziął na siebie", jak obiecywał prezes Obajtek, skoro paliwa są już po 5 zł. Szefowie prezesa – i ten nominalny, i ten faktyczny – nie przejmują się tym jednak tak jak premier Tusk, który – co też wiemy z nagrań u Sowy & Przyjaciele – kazał prezesowi Krawcowi utrzymywać ich cenę przed wyborami poniżej granicy 5 zł. Trzeba jeszcze pamiętać, że tak naprawdę to ci bogatsi nie zarabiają brutto 7,5 tys. zł. Rząd każe ich pracodawcom zapłacić sobie jeszcze ok. 1,5 tys. zł za to, że ich zatrudnili. Czyli razem prawdziwe brutto to jest ok. 9 tys. zł – bo tyle pracodawca płaci za pracę pracownika. I w ten sposób robi się 100 proc. różnicy – 9 tys. zł jest warta praca, a 4,5 tys. zł są warte zakupy, które można zrobić za otrzymaną pensję.