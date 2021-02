Witold M. Orłowski: Dwie taktyki

Pierwszą z taktyk, którą można stosować, gdy w gospodarce mnożą się kłopoty, a zaufanie dla polityków spada, pewien nasz polityk nazwał kiedyś metodą „wymiany zderzaków". Zastosowano ją dziś we Włoszech. Powierzenie władzy w skłóconym kraju byłemu prezesowi Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiemu na pierwszy rzut oka może dziwić. Nic podobnego! Jest to tylko taktyczny manewr polityków. Włochy cierpią z powodu pandemii i spadku PKB, szybującego pod niebiosa długu publicznego i zagrożonego kryzysem sektora bankowego. Ktoś musi ten bałagan choć z grubsza posprzątać, a najlepiej, żeby zrobił to pozbawiony politycznego zaplecza profesor ekonomii. Weźmie na siebie całe odium zmian, a jak sytuacja się uspokoi, usunie się go i do władzy wrócą politycy.

