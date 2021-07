Wykrywacz Covid–19 niezwykle skuteczny

ML System to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV), która postanowiła włączyć się w walkę z pandemią i stworzyła rewolucyjne urządzenie. Zarząd otrzymał właśnie raport końcowy z jednoośrodkowego badania klinicznego Covid Detectora w zakresie oceny przydatności – klinicznej, czułości i specyficzności – do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.

– Już teraz Covid Detector jest skutecznym urządzeniem do wykrywania koronawirusa w czasie rzeczywistym. Najszybciej wykrywa wirusa bez względu na to, czy pomiar jest wykonywany z wydychanego powietrza czy z wymazu. Warto podkreślić, że skuteczność Covid Detectora przewyższa większość testów antygenowych aktualnie używanych w trybie profesjonalnym – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML Systemu.

Kolejnym kamieniem milowym będzie uzyskanie certyfikacji Covid Detectora do tzw. samokontroli. Wówczas urządzenie będzie mogło być wykorzystywane nie tylko przez profesjonalistów (np. laboratoria diagnostyczne), ale również firmy, hotele, organizacje itp., które będą mogły samodzielnie obsługiwać urządzenie. Otworzy to drogę do powszechniejszego zastosowania wynalazku.