Niemcy zaszczepią się w sklepach

Kampania reklamowa będzie skierowana przede wszystkim do mieszkańców tych regionów, w których poziom wyszczepienia jest niski. Sfinansują ją, jak informuje „Die Welt”, sieci handlowe wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Detalistów (HDE). Zaangażowanie w akcję już zadeklarowały sieci spożywcze, takie jak Aldi, Lidl, Kaufland czy Edeka, a także sieci handlowe z odzieżą i obuwiem, takie jak Deichmann czy S.Oliver. Do akcji dołączy też Mediamarkt Saturn i wiele innych podmiotów. Wszystkich handlowców łączy strach przed kolejnym zamknięciem handlu w razie kolejnej fali pandemii.

Obecnie zaszczepionych co najmniej jedną dawką jest około 52,1 mln Niemców. W pełni zaszczepionych jest około 46,2 mln Niemców, czyli ok. 55,7 proc. populacji (za Our World in Data). Tempo szczepień wyraźnie jednak w ostatnim czasie spadło, a poziom wyszczepienia nie gwarantuje odporności zbiorowej.