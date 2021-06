Prezes Pfizera apeluje do Bidena: lekarstwa są za drogie

Jego zdaniem prezesi firm farmaceutycznych są gotowi do pomocy, ale muszą być pewni, że ostateczne efekty będą prowadziły bezpośrednio do obniżenia kosztów terapii. — To, czego absolutnie nie chcemy, to by uwolnione pieniądze powędrowały prosto do czarnej dziury budżetowej. Naszym zamiarem jest, aby wszystko, z czego zrezygnujemy, przyczyniło się do zmniejszenia wydatków osób leczonych — tłumaczył prezes Pfizera.