Narodziny gorylątka. Pierwszy taki przypadek na świecie

Samiec został wypuszczony na wolność w 2013 roku wraz ze swoim ojcem, Djalą. Jego z kolei uratowała Fundacja Aspinall w 1986 roku, gdy kłusownicy zabili całą rodzinę Djalo.

Gorylica trafiła do Parku Narodowego w 2019 roku dzięki współpracy Fundacji Aspinall i jej rodzinnego ogrodu zoologicznego.

Gorylątko, które przyszło na świat 13 czerwca, jest zdrowe. Uważa się, że to pierwszy urodzony na wolności goryl z rodziców, którzy przyszli na świat w niewoli i zostali "zwróceni" naturze.

Rodzina obserwowana jest przez system fotopułapek, stan dziecka monitorują strażnicy. Widać, że ojciec gorylątka czynnie uczestniczy w opiece nad swoim potomkiem i jest wobec niego bardzo delikatny.

Rodzina zostanie wkrótce powiększona o kolejną samicę, urodzoną w jednym z ogrodów zoologicznych w Wielkiej Brytanii.

