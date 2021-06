Maj 2021: Rekord wylesiania brazylijskiej Amazonii

Dane dotyczące wylesiania są gromadzone przez system obserwacji satelitarnej INPE od 2015 roku.

Od czasu dojścia do władzy w 2019 roku skrajnie prawicowy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro promuje komercjalizację Amazonii i określa organizacje pozarządowe próbujące chronić dżunglę jako „raka”.



Ostatnio jednak obiecał wyeliminować nielegalne wylesianie w Brazylii do 2030 r., czyli około 10 lat przed planowanym terminem.



Ekolodzy jednak zarzucają jego rządowi ignorancję, a nawet sabotowanie działań mających na celu ochronę środowiska.



Bolsonaro spędził dwa i pół roku na demontażu polityki kontrolującej wylesianie – zarzucają działacze organizacji Observatorio de Clima.



Organizacja pozarządowa zaatakowała też ministra środowiska Ricardo Sallesa, którego oskarża o sparaliżowanie prac organu kontrolnego IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), który monitoruje wylesianie.



Salles i inni członkowie jego ministerstwa są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów w sprawie rzekomego udziału w eksporcie nielegalnego drewna na sprzedaż w Europie i Stanach Zjednoczonych.



Od początku roku do 28 maja wycięto 2337 kilometrów kwadratowych lasów deszczowych Amazonii. Jeśli wzrost miesięcznych danych utrzyma się w czerwcu i lipcu, oznaczałoby to bezprecedensowy czwarty rekordowy rok (od sierpnia do lipca) wylesiania z rzędu - alarmuje Observatorio.



W ostatnim roku, od sierpnia 2019 do lipca 2020, utracono 9216 kilometrów kwadratowych brazylijskich lasów deszczowych - obszar wielkości Portoryko. To wzrost o 34 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.