Prawie 300 padłych fok na brzegu Morza Kaspijskiego

Według służb prasowych agencji rybołówstwa, w okolicy od 6 grudnia znaleziono do tej pory ciała 295 martwych fok. Rzecznik agencji przekazał, że większość padłych ssaków znaleziono na odcinku wybrzeża między Machaczkałą a ujściem rzeki Sulak.

Co spowodowało śmierć zwierząt? Sprawę mają wyjaśnić eksperci z zachodniokaspijskiego oddziału Wszechrosyjskiego Instytutu Badawczego Rybołówstwa i Oceanografii (CaspNIRKh) z Astrachania. Nad Morze Kaspijskie udał się także zespół z Rosyjskiej Akademii Nauk.

Wcześniej przedstawiciele Rosrybołówstwa mówili, że przyczyną śmierci fok może być np. infekcja wirusowa lub bakteryjna.

Foka kaspijska to gatunek endemiczny. Dorosłe osobniki osiągają długość 120-155 cm i masę 50-90 kg. W tym roku gatunek został umieszczony na rosyjskiej liście gatunków rzadkich i zagrożonych. Populacja fok kaspijskich zmniejszyła się w ciągu ostatnich stu lat z ponad miliona do ok. 70 tys. sztuk.