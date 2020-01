Malezja odsyła bogatym państwom ich śmieci

Minister Yeo Bee Yin poinformowała, że kolejnych 110 kontenerów ze śmieciami zostanie odesłanych do państw, z których pochodzą, do połowy 2020 roku.

Odpady są kierowane do państw Azji południowo-wschodniej od 2018 roku, czyli od momentu, gdy Chiny zakazały importu plastikowych odpadów. Malezja i inne kraje regionu zaczynają jednak walczyć z procederem sprowadzania do nich śmieci z najbogatszych krajów świata.

Minister środowiska Malezji poinformowała, że jej kraj odesłał już 3737 ton śmieci w ramach działań, które mają zablokować przemycanie śmieci do Malezji. W ramach tych samych działań zamknięto ponad 200 nielegalnych zakładów zajmujących się recyklingiem plastiku.

Spośród 150 odesłanych już kontenerów 43 popłynęły do Francji, 42 do Wielkiej Brytanii, 17 do USA, 11 do Kanady, 10 do Hiszpanii. Kontenery odesłano też do Hongkongu, Japonii, Singapuru, Portugalii, Chin, Bangladeszu, Sri Lanki i Litwy.

Yeo poinformowała, że Malezja rozmawia już z władzami USA o odesłaniu 60 kolejnych kontenerów ze śmieciami. 15 ma trafić do Kanady, 14 do Japonii, 9 do Wielkiej Brytanii, a 8 do Belgii.

Minister oświadczyła, że stanowisko rządu jest zdecydowane. - Chcemy odesłać (śmieci) i chcemy wysłać sygnał, że Malezja nie jest śmietnikiem świata - podkreśliła.