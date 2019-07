Ze strachu przed człowiekiem słonie rezygnują z samotności

Etapy życia samców słoni można podzielić na trzy fazy. Pierwsza to okres "dziecięctwa" - do mniej więcej 10 roku życia młody słonik pozostaje w dużym, matriarchalnym stadzie. Drugi etap to wiek 10-20 lat, gdy dorastający słoń dojrzewa fizycznie, ale jest niedojrzały pod względem społecznym. Taki słoń opuszcza już stado złożone z młodzieży, matek i ciotek, uczy się samotnego życia, ale do stada wraca.

I trzecia faza to wiek powyżej "dwudziestki" - to słoniowy mężczyzna, dojrzały pod każdym względem.

Dojrzałe samce w warunkach naturalnych są samotnikami - do stad zbliżają się tylko po to, by spłodzić następców, a potem odchodzą, wychowanie potomstwa pozostawiając żeńskim przedstawicielom gatunku.