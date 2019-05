Zmiany klimatyczne odpowiadają za śmierć tysięcy maskonurów

Naukowcy znaleźli setki martwych maskonurów u wybrzeży Alaski i twierdzą, że podwyższająca się temperatura prawdopodobnie wpływa na łańcuch pokarmowy.

Zmiany klimatyczne mogą być powodem, dla którego tysiące maskonurów głodują na Morzu Beringa - wynika z najnowszych badań.

Timothy Jones z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle i jego współpracownicy monitorowali obszar wybrzeża Alaski przez kilka miesięcy w latach 2016-17. W trakcie badań zanotowali niezwykłą liczbę ptaków na Wyspie św. Pawła, z których większość to maskonury złotoczube - charakterystyczne czarno-białe ptaki z pomarańczowymi dziobami.

Naukowcy twierdzą, że w trakcie badania znaleźli około 350 martwych ptaków, co pozwoliło im oszacować, że w tym okresie zginęło łącznie nawet 8,8 tys. maskonurów.

Na ogół odnalezione martwe ptaki wyglądały na "poważnie wychudzone". Większość z nich wykazywała oznaki niedawno liniejących piór - prawdopodobnie z powodu stresu.

W raporcie odnotowano, że okres cieplejszych temperatur morza prawdopodobnie zakłócił łańcuch pokarmowy, ponieważ na tym obszarze można było znaleźć mniejszą ilość zooplanktonu, zjadanego przez ryby, na które polują maskonury.

Według naukowców zmiany klimatyczne spowodowały ginięcie i migrację ryb do innych, bogatszych w pożywienie obszarów, co prowadzi do dalszych niszczących skutków w łańcuchu pokarmowym. W swoich uwagach końcowych raport opublikowany w czasopiśmie "Plos One" stwierdza, że skutki zmian klimatycznych mogą być „szczególnie szkodliwe” dla ptaków morskich.

Tegoroczny marzec na Alasce był najcieplejszy w historii.