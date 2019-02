Holandia: Tajemnicza śmierć 20 tys. ptaków Boaworm [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons

Naukowcy próbują ustalić co doprowadziło do nagłej śmierci ok. 20 tys. nurzyków (ptak wodny z rodziny alk) na wybrzeżu Holandii - informuje "The Guardian".