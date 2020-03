HFPC: egzamin ósmoklasisty i maturę trzeba przesunąć

Fundacja pyta o to, czy ministerstwo prowadzi badania, dotyczące faktycznego dostępu polskich uczniów do nauki z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania oraz czy w przypadku ewentualnego stwierdzenia braku możliwości zapewnienia wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji MEN rozważa możliwość zawieszenia bieżącego roku szkolnego bądź zmiany terminów egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych.

W sposób szczególny HFPC podkreśla konstytucyjne prawo do nauki, a przede wszystkim podmiotowe prawo do równego dostępu do nauki wyrażone w art. 70 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia".