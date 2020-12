Niemiecki prezent dla Joe Bidena

To była najwyraźniej krótka chwila słabości, naiwne przedkładanie demokratycznych wartości nad twardym zyskiem. – Mam nadzieję, że Kreml nie zmusi nas do rewizji projektu Nord Stream 2, odmawiając współpracy w sprawie próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego – mówił we wrześniu „Bildowi" szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Od tego czasu Władimir Putin nie tylko odmówił jakiejkolwiek pomocy w dochodzeniu, ale sam Nawalny udowodnił, jak rosyjscy agenci chcieli go zamordować.

