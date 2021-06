Nowy szlak na Morze Czarne. Z antyrosyjskim wydźwiękiem?

Zamieszanie do 85-letniej konwencji wprowadził prezydent Recep Erdogan, ogłaszając rozpoczęcie budowy 45-kilometrowego Kanału Stambuł, który połączy Morze Czarne z Morzem Marmara na zachód od metropolii. Rosja już oświadczyła, że „istnienie lub nie dodatkowej drogi wodnej nie zmienia stanu prawnego ustanowionego przez konwencję". Ale turecki prezydent jeszcze w grudniu 2019 r. zapowiadał, że nowy kanał nie zostanie objęty konwencją, a to znaczy, że tylko Turcja będzie decydowała, kto będzie mógł nim pływać. Nie zważając na to, że traktat z Motreux obejmuje zarówno Dardanele, jak i Bosfor, a Kanał Stambuł ominie tylko tę ostatnią cieśninę.