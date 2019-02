Waszczykowski: Część państw rości sobie prawo do monopolizowania wszelkich inicjatyw międzynarodowych Fotorzepa/ Robert Gardziński

- Problemem jest to, że część państw, szczególnie tych większych, rości sobie prawo do monopolizowania wszelkich inicjatyw międzynarodowych, do inicjowania procesów pokojowych bądź wszelkich dyplomatycznych konwentykli. Kiedy zgłasza się takie państwo jak Polska, to część oczywiście odmawia jej prawa do inicjowania takich rozwiązań - stwierdził Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, komentując rozpoczynającą się w Warszawie konferencję bliskowschodnią.