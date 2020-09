Pacjenci bez dostępu do nowoczesnych terapii

Rak płuca czasami traktowany jest jako kara. Uważa się, że skoro ktoś palił, to ponosi tego konsekwencje. Nikt nie myśli o tym, że chorują też osoby, które nigdy nie paliły, np. dzieci.

Ale o ile z krzywymi spojrzeniami można sobie radzić, to my, chorzy na raka płuca, boleśnie odczuwamy stygmatyzację związaną z decyzjami refundacyjnymi. Nie wiem, czy to świadome, ale jesteśmy traktowani niesprawiedliwie. Rocznie przybywa nas ponad 23 tys., a w 2019 r. tylko 4 proc. wartości wszystkich programów lekowych przeznaczono na raka płuca! Wolę też zacho-