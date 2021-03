Nie odkładajmy naszego zdrowia na potem

Jak dodaje, w 2020 r. wystawiono o 20 tys. kart DiLO mniej niż w 2019 r., choć z roku na rok liczba chorych się zwiększa. Najtrudniejszy był okres kwiecień–maj 2020 r., gdy wskaźniki obniżyły się o jedną trzecią w stosunku do roku poprzedniego. W rezultacie trafiają do systemu osoby z procesem nowotworowym bardziej zaawansowanym niż w roku ubiegłym. A według ekspertów każde trzymiesięczne opóźnienie w diagnostyce i rozpoczęciu terapii przekłada się na spadek pięcioletniej przeżywalności o ok. 10 proc., a sześciomiesięczne – o 30 proc.

Epidemia to również wzrost liczby odczuwanych problemów natury psychicznej. Wynikają one m.in. z konieczności dostosowania się do nowych warunków codziennego funkcjonowania, ograniczonych kontaktów, braku poczucia bezpieczeństwa, lęku przed chorobą, utratą zatrudnienia oraz zachwiania stabilności finansowej rodziny.

Amerykańska agencja rządowa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) intensywnie propaguje Care for Yourself – One Small Way Each Day (Drobne codzienne sposoby dbania o siebie), czyli codzienna troska o swoje zdrowie. To prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, jak spacery, jazda na rowerze, bieganie, joga, higiena snu, rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie kontaktu online z bliskimi. Dbanie o odpowiednią masę ciała ma szczególne znaczenie, bo osoby z nadwagą i otyłością są narażone na ciężki przebieg wielu chorób, w tym Covid-19.