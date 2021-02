Od marca tańsze produkty dla dzieci

Od 1 marca popularny preparat Milupa PKU 2 Mix, który stanowi podstawę żywienia dla dzieci z fenyloketonurią, wraca do ceny ryczałtowej – 3,20 zł za opakowanie. Po opublikowaniu listy refundacyjnej we wrześniu 2020 roku cena za opakowanie wzrosła do 129 zł, co dla wielu rodzin było ogromnym wydatkiem.

Poniżej dalsza część artykułu