Wady letalne, czyli jakie? Śmiertelne

- Za tzw. wadę letalną (łac. letalis) u płodu lub noworodka proponuję uznać: (1) zaburzenie rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu niewczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego; (2) zaburzenie rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie; oraz (3) zaburzenie rozwojowe zakwalifikowane do przerwania ciąży zgodnie z obowiązującą ustawą – napisał dr hab. n. med. Tomasz Dangel z fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w pracy „Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii”. - Zaburzenia rozwojowe należące do trzeciej kategorii mogą, ale nie muszą, być letalne per se; jednak we wszystkich trzech sytuacjach wada bezpośrednio lub pośrednio prowadzi do śmierci płodu, tzn. okazuje się letalną.

A więc wady letalne, których zdiagnozowanie jeszcze do niedawna mogło stanowić podstawę do legalnej aborcji, to te najcięższe wady rozwojowe. Takie, które w znacznej większości przypadków prowadzą do obumarcia płodu i w konsekwencji – poronienia lub martwych narodzin. Dziecko z wadami letalnymi czasem rodzi się jednak żywe, choć z wyrokiem śmierci. Dochodzi do niej zwykle jeszcze w okresie niemowlęcym.