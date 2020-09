Biomed prezentuje polski lek na Covid-19

Dotychczas na świecie za najbardziej obiecującą linię pierwszej obrony uznawano remdesivir – lek opracowany przez amerykański koncern farmaceutyczny Gilead Sciences. Jest to przeciwwirusowy lek nowej generacji należący do klasy analogów nukleotydów. Wspomaga on pracę układu immunologicznego podczas ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Pierwotnie preparat ten był przeznaczony do walki z gorączką krwiotoczną wywołaną wirusem Ebola. Lek wykazał wysoką skuteczność także przy terapii innych chorób zakaźnych. Między innymi był z powodzeniem stosowany przy infekcjach wirusem Marburga. Lekarze odkryli jego skuteczność przeciw jednoniciowym wirusom RNA.

