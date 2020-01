Borelioza szaleje. 20 tysięcy nowych przypadków

Borelioza to choroba odkleszczowa. Do zakażenia krętkami Borelii dochodzi po ok. 24 godzinach od ugryzienia przez zainfekowanego kleszcza.

Jak powiedział w rozmowie z MedOnetem Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, najwięcej zachorowań obserwuje się w województwach wschodniej Polski: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, aż po małopolskie i opolskie. W tych województwach notuje się zwykle większą liczbę zachorowań niż wynosi średnia krajowa. Ma to związek z faktem, że na tamtych terenach jest najwięcej miejsc sprzyjających bytowaniu kleszczy. Pajęczaki można spotkać w lasach, parkach miejskich, na łąkach i pasach zieleni, czyli wszędzie tam, gdzie występują ich naturalni żywiciele.