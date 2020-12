OECD: Polska europejskim liderem ożywienia po kryzysie

Dostępność szczepionek na Covid-19 otwiera drzwi do wyraźnego ożywienia w światowej gospodarce. Już pod koniec 2021 r. aktywność ekonomiczna może wrócić do poziomu sprzed pandemii. Będzie to jednak przede wszystkim odzwierciedlenie szybkiego rozwoju Chin. W Europie odrabianie pandemicznych strat nie zakończy się nawet w 2022 r. Polska będzie jednym z nielicznych wyjątków.

