JPMorgan: Gospodarka USA się skurczy i to znacznie

Według ekonomistów banku, w czwartym kwartale 2020 wzrost PKB spowolni do 2,8 proc. w czwartym kwartale, by w pierwszym kwartale 2021 zmniejszyć się o 1 procent. Głównym powodem problemów gospodarczych jest, oczywiście, pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia – godziny policyjne np. w Kalifornii i Ohio, zamykanie szkół, zamykanie gastronomii itp. Ale problemem jest także to, że rząd federalny nie może dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących pomocy dla gospodarki. Republikanie i Demokraci nie byli w stanie dogadać się w sprawie nowej ulgi fiskalnej, w efekcie czego 12 mln Amerykanów może stracić świadczenia do końca roku.