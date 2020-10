Niemcy, Włochy i Hiszpania z PKB lepszym od prognoz

Choć dane za trzeci kwartał były lepsze niż się spodziewano, to niemiecki PKB nie wrócił jeszcze na poziom sprzed pandemii. Na koniec września był on o 4,1 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Rozczarowały dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech. Spadła ona we wrześniu o 2,2 proc. m./m. Oczekiwano średnio 0,8 proc. spadku.

Poniżej dalsza część artykułu