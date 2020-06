Zapaść w każdym zakątku Polski

Na Śląsku produkcja przemysłowa w kwietniu tąpnęła o ok. 40 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku i był to największy spadek w kraju. Śląska motoryzacja załamała się o prawie 90 proc., produkcja wyrobów z metali o ponad 33 proc. – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. W śląskich przedsiębiorstwach w ciągu dwóch miesięcy pracę straciło 33 tys. osób, a średnia placa spadła rok do roku o 1,8 proc. (podczas gdy w Polsce wzrost wyniósł średnio 1,9 proc.).

I choć cały Śląsk wydaje się największą ofiarą koronakryzysu, to trzeba podkreślić, że nie ominął on żadnego regionu w Polsce – wynika z analizy „Rzeczpospolitej" danych podanych przez regionalne urzędy statystyczne. We wszystkich województwach widać niespotykane wcześniej spadki w przemyśle i sprzedaży detalicznej czy spadki zatrudnienia. Nawet jeśli gdzieś w kraju produkcja załamała się w mniejszym stopniu niż średnio w kraju, to widać z kolei większe tąpnięcie w konsumpcji. Tak jest np. na Mazowszu czy Pomorzu. Na tym tle jedynie Podlasie i Lubelszczyzna wypadają nieco lepiej, co nie znaczy, że jest tam dobrze.