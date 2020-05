Japonia: Będzie potrzebny kolejny pakiet? Groźba recesji

- Działamy szybko, by ocenić, które kolejne działania będą potrzebne. Robimy to w konsultacji z premierem i ścisłej koordynacji z koalicją rządzącą – twierdzi Yasutoshi Nomura, minister gospodarki. Według doniesień dziennika „Nikkei", deputowani rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej złożyli swoje propozycje premierowi Shinzo Abe. Chcą oni m.in., by rząd pokrywał przez sześć miesięcy dwie trzecie czynszów płaconych przez małe spółki.

Poniżej dalsza część artykułu