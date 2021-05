Polska gospodarka znów się skurczyła. Już po raz ostatni?

Rok temu w I kwartale PKB wzrósł o 2 proc. rok do roku, w IV kwartale 2020 r. – spadł o 2,7 proc.

W I kwartale tego roku gospodarka skurczyła się o 1,2 proc. w porównaniu z I kw. zeszłego roku – podał GUS w szybkim szacunku. Było to oczekiwane przez ekonomistów.

- Przemysł radzi sobie właściwie od początku pandemii bardzo dobrze, korzystając m.in. z utrzymującego się zapotrzebowania zagranicy na polskie towary. To waśnie ten sektor ograniczył niewątpliwie głębszy niż 1,2 proc. spadek PKB w Polsce w pierwszym kwartale br. – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

- Nasuwa się pytanie: co dalej? Jest nadzieja, że więcej spadków w nadchodzących kwartałach już nie zobaczymy – uważa Kurtek.

Jej zdaniem II kw. przyniesie silne odbicie dynamiki PKB, do czego w dużej mierze przyczyni się bardzo niska zeszłoroczna baza odniesienia (spadek PKB o 8,3 proc. spadku r/r), ale także odmrażanie gospodarki w maju po III fali zachorowań. - Zobaczymy wzrost PKB rzędu 8-10 proc. r/r. W trzecim i czwartym kwartale br. tempo wzrostu PKB będzie niższe, w okolicach 4 proc., co daje podstawy do prognozowania rocznej dynamik PKB w 2021 r. również w okolicach 4 proc. Na realizację tego scenariusza wpływ mieć będzie jednak dalszy rozwój sytuacji epidemiologicznej – analizuje.